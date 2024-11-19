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Арештовані 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up: гроші залишаться у ЗСУ

Суд. Фото: Depositphotos
АРМА продовжить управляти 2,6 млрд гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжить управляти 2,6 млрд гривень онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного із представниками держави-агресора. 

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, Pin-Up відкликало апеляційну скаргу щодо скасування арешту коштів, тому справу закрито.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками Державного бюро розслідувань стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ. АРМА придбала на ці кошти  військові облігації на підтримку ЗСУ.

25 жовтня суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Тоді ж АРМА терміново звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.

Пізніше, а саме 30 жовтня рішенням Печерського суду міста Києва було задоволено клопотання ДБР про повторний арешт коштів онлайн-казино Pin-Up. Тож російські гроші продовжують працювати на підтримку Сил оборони України.

Автор:
Світлана Манько