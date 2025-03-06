Франция предоставляет Украине свои разведывательные данные на фоне приостановки сотрудничества с США

Франция решила предоставить Украине разведывательную информацию после решения США на время прекратить обмен такими данными.

Об этом пишет France24, ссылаясь на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорня.

"Наша разведка суверенная... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", – сказал он.

Вчера стало известно, что Соединенные Штаты временно приостановили передачу разведывательных данных Киеву. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил это решение, отметив, что пауза является "попыткой оказывать давление на Украину, чтобы она активнее шла на переговоры".

Решение Вашингтона стало очередным шагом после того, как администрация Дональда Трампа приостановила поставки военной помощи Украине. Это произошло после жесткого разговора президента США с Владимиром Зеленским, во время которого Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство недостаточной благодарностью Киеву за поддержку.

80% разведданных поступало от союзников, преимущественно США

Как пишет Рolitico, Конгрессмены США и сенаторы раскритиковали решение администрации, отмечая важность обмена разведданными для безопасности Украины. Также стало известно, что союзники США, в том числе Великобритания, получили указание не передавать Украине американскую разведывательную информацию.

Украинские военные официально не комментируют ситуацию, однако источники сообщают, что 80% разведданных, получаемых Киевом, поступают от партнеров, главным образом США. Приостановка сотрудничества с Вашингтоном может негативно повлиять на боеспособность украинских сил, в частности, на способность предупреждать о воздушных атаках России и корректировать удары по ее военным целям.

Отмечается, что на этом фоне Франция и Великобритания могут сыграть более важную роль в поддержке Киева. Европейские официальные лица подчеркивают, что Украина до сих пор критически зависит от западной поддержки, в частности, в сфере разведки, военной техники и вооружения большой дальности.

Как рассказал шеф-редактор англоязычной версии издания Defense Express Рябых, без разведданных США будет невозможно вовремя обнаружить пуски баллистических ракет.

"То есть США своим решением поставили под угрозу безопасность мирных людей. На фронте ситуация существенно не изменится. У нас есть собственные разведчики, услуги спутников и агенты в РФ", — считает он.

Напомним, президент Франции предлагает поэтапное перемирие в Украине, что включает мораторий на удары и возможное развертывание миротворческих сил.

Еще в феврале 2024 года Макрон на организованной им встрече стран-партнеров Украины поднимал вопрос о возможности отправки французских войск. Однако страны не пришли к согласию по этому вопросу.

Европейцы начали исследовать, какие силы могут понадобиться на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Путиным в обход ЕС.