Команда Трампа провела секретные переговоры с политическими оппонентами Зеленского — Рolitico

Четверо высокопоставленных чиновников из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского относительно проведения выборов в Украине.

Об этом пишет Рolitico.

"По словам трех украинских парламентариев и американского эксперта по внешней политике от Республиканской партии, чиновники Трампа провели переговоры с лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко… и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко, предшественника Зеленского в должности", — говорится в публикации.

По данным издания, дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина провести скорые президентские выборы. Они откладываются в соответствии с конституцией страны, поскольку Украина остается на военном положении. Критики проведения выборов говорят, что они могут быть хаотичными и сыграть на руку России, поскольку многие потенциальные избиратели служат на передовой или живут за границей как беженцы.

"Помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу разгула коррупции", — пишет Рolitico и отмечает, что "последний опрос показывает, что Зеленский по-прежнему уверенно лидирует в гонке за пост президента".

"Официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли Говард Лютник опроверг, что его босс "вмешивается в украинскую политику", добавив, что все, чего хочет Трамп, является партнером для достижения мира. Но поведение Трампа и его чиновников говорит об обратном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард безосновательно обвинила Киев в отмене выборов. Но хотя лагерь Трампа и надеется, что выборы погубят Зеленского, он по-прежнему гораздо популярнее Тимошенко и Порошенко", — обращает внимание медиа.

В опросе, проведенном британской компанией Survation на этой неделе после скандала в Белом доме, 44 процента респондентов заявили, что поддержат Зеленского на пост президента.

"Ключ ко всем планам, обсуждаемым неофициальными каналами, заключается в проведении президентских выборов после того, как будет согласовано временное прекращение огня, но до того, как полномасштабные мирные переговоры начнутся всерьез. Идею досрочных президентских выборов также продвигает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского", - пишет Рolitico.

При этом журналисты отметили, что и Тимошенко и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий, как и мэр Киева Виталий Кличко.

Сам Зеленский отверг идею о том, что он уйдет в отставку, и пошутил с журналистами в Лондоне на выходных, что даже если бы выборы состоялись в этом году, он, скорее всего, победил бы. "Вам пришлось бы помешать мне участвовать в выборах", — сказал он, прежде чем предположить, что уйдет в отставку только в том случае, если Украина получит членство в НАТО, поскольку это будет означать, что его миссия выполнена.

Как отреагировали Тимошенко и Порошенко?

Обновлено в 12:20. Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что его команда "всегда была и категорически против выборов во время войны", а суть разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам — security first and peace through strength (прежде всего безопасность и мир через силу). Он подчеркнул, что "выборы возможны после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины".

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила переговоры "со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира", а также добавила, что "о проведении в Украине каких-либо выборов не может быть и речи".

Напомним, 25 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения. Накануне за нее уже голосовали, но одобрить не смогли.