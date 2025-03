Команда Трампа провела секретні переговори з політичними опонентами Зеленського — Рolitico

Четверо високопосадовців оточення Дональда Трампа провели секретні переговори з деякими з головних політичних опонентів Володимира Зеленського щодо проведення виборів в Україні.

Про це пише Рolitico.

"За словами трьох українських парламентаріїв та американського експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, високопосадовці Трампа провели переговори з лідером української опозиції Юлією Тимошенко…та високопоставленими членами партії Петра Порошенка, попередника Зеленського на посаді", — йдеться у публікації.

За даними видання, дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Вони відкладаються відповідно до конституції країни, оскільки Україна залишається на воєнному стані. Критики проведення виборів кажуть, що вони можуть бути хаотичними і зіграти на руку Росії, оскільки багато потенційних виборців служать на передовій чи живуть за кордоном як біженці.

"Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить усі голоси через втому від війни та громадське невдоволення з приводу розгулу корупції", — пише Рolitico та зазначає "останнє опитування показує, що Зеленський, як і раніше, впевнено лідирує у гонці за пост президента".

"Офіційна позиція адміністрації США полягає у тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі Говард Лютник спростував, що його бос «втручається в українську політику», додавши, що все, чого хоче Трамп, є партнером для світу. Але поведінка Трампа та його чиновників говорить про протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а директор Національної розвідки Тулсі Габбард безпідставно звинуватила Київ у скасуванні виборів. Але хоча табір Трампа і сподівається, що вибори погублять Зеленського, він, як і раніше, набагато популярніший за Тимошенко і Порошенка", — звертає увагу медіа.

В опитуванні, проведеному британською компанією Survation цього тижня після скандалу в Білому домі, 44 відсотки респондентів заявили, що підтримають Зеленського на посаду президента.

"Ключ до всіх планів, що обговорюються неофіційними каналами, полягає у проведенні президентських виборів після того, як буде погоджено тимчасове припинення вогню, але до того, як повномасштабні мирні переговори почнуться всерйоз. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського", — пише Рolitico.

При цьому журналісти зазначили, що і Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій, як і мер Києва Віталій Кличко.

Сам Зеленський відкинув ідею про те, що він піде у відставку, і пожартував із журналістами в Лондоні на вихідних, що навіть якби вибори відбулися цього року, він, швидше за все, переміг би. "Вам довелося б завадити мені брати участь у виборах", - сказав він, перш ніж припустити, що він піде у відставку тільки в тому випадку, якщо Україна отримає членство в НАТО, оскільки це означатиме, що його місію виконано.

Як відреагували Тимошенко та Порошенко?

Голова політичної партії "ВО «Батьківщина" Юлії Тимошенко прокоментувала можливість проведення виборів під час дії воєнного стану. Вона зазначила, що наразі "про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови".

П'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" заявив, що його команда "завжди була і є категорично проти виборів під час війни", а суть розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength (перш за все безпека і мир через силу). Він наголосив, що "вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України".

Нагадаємо, 25 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. Напередодні за неї вже голосували, але схвалити не змогли.