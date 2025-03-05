Ермак анонсировал предстоящую встречу команд Украины и США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц согласовали организацию встречи переговорных команд в ближайшее время.

Об этом сообщил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом.

В ходе беседы обсудили дальнейшие шаги по достижению справедливого и длительного мира, а также вопросы безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США, отметил Ермак.

Стороны также договорились о проведении встреч команд в ближайшее время для продолжения работы над этими вопросами.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом. Он отметил, что дипломатические события развиваются очень быстро и добавил, что сегодня началась работа команд Украины и Соединенных Штатов по подготовке встречи.

Об отношениях Украины и США

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая поставила под сомнение поддержку ключевого союзника Украины.

Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с Соединенными Штатами. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Позже Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.