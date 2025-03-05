Єрмак анонсував майбутню зустріч команд України та США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц погодили організацію зустрічі переговорних команд найближчим часом.

Про це повідомив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.

Під час бесіди обговорили подальші кроки у досягненні справедливого та тривалого миру, а також питання безпеки та узгодження позицій у рамках двосторонніх відносин між Україною та США, зазначив Єрмак.

Сторони також домовилися про проведення зустрічі команд найближчим часом для продовження роботи над цими питаннями.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Він зазначив, що дипломатичні події розвиваються дуже швидко, і додав, що сьогодні розпочалася робота команд України та Сполучених Штатів щодо підготовки зустрічі.

Про відносини України та США

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Додамо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.

Вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ твердо налаштований зберегти й розвивати партнерство зі Сполученими Штатами. За його словами, підтримка з боку США триває, і Україна розраховує на її подальше продовження.

Пізніше Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.