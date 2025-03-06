Франція надає Україні свої розвідувальні дані на тлі призупинення співпраці зі США

Франція вирішила надати Україні розвідувальну інформацію після рішення США тимчасово припинити обмін такими даними.

Про це пише France24, посилаючись на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

"Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям", – сказав він.

Вчора стало відомо, що Сполучені Штати тимчасово зупинили передачу розвідувальних даних Києву. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив це рішення, зазначивши, що пауза є "спробою чинити тиск на Україну, щоб вона активніше йшла на переговори".

Рішення Вашингтона стало черговим кроком після того, як адміністрація Дональда Трампа призупинила постачання військової допомоги Україні. Це сталося після жорсткої розмови президента США з Володимиром Зеленським, під час якої Трамп і віце-президент Джей Ді Венс висловили невдоволення недостатньою вдячністю Києва за підтримку.

80% розвідданих надходило від союзників, переважно США

Як пише Рolitico, Конгресмени США та сенатори розкритикували рішення адміністрації, наголошуючи на важливості обміну розвідданими для безпеки України. Також стало відомо, що союзники США, зокрема Велика Британія, отримали вказівку не передавати Україні американську розвідувальну інформацію.

Українські військові офіційно не коментують ситуацію, проте джерела повідомляють, що 80% розвідданих, які отримує Київ, надходять від партнерів, головним чином США. Призупинення співпраці з Вашингтоном може негативно вплинути на боєздатність українських сил, зокрема на здатність попереджати про повітряні атаки Росії та коригувати удари по її військових цілях.

Зазначається, що на цьому тлі Франція та Велика Британія можуть відіграти важливішу роль у підтримці Києва. Європейські офіційні особи наголошують, що Україна досі критично залежить від західної підтримки, зокрема у сфері розвідки, військової техніки та озброєння великої дальності.

Як розповів шеф-редактор англомовної версії видання Defense Express Рябих, без розвідданих США буде не можливо вчасно виявити пуски балістичних ракет.

"Тобто, США своїм рішенням поставили під загрозу безпеку мирних людей. На фронті ситуація суттєво не зміниться. У нас є власні розвідники, послуги супутників та агенти в РФ", - вважає він.

Нагадаємо, президент Франції пропонує поетапне перемир'я в Україні, що включає мораторій на удари та можливе розгортання миротворчих сил.

Ще в лютому 2024 року Макрон на організованій ним зустрічі країн-партнерів України піднімав питання про можливість відправлення французьких військ. Однак країни не дійшли згоди щодо цього питання.

Європейці почали досліджувати, які сили можуть знадобитися на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Путіним в обхід ЄС.