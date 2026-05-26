Трактористам – 165 тисяч, ШІ-фахівцям – до 300 тисяч: регіони та вакансії з рекордними зарплатами в Україні
В Україні найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, фахівцям СТО, стоматологам та IT-спеціалістам. Рекордну медіанну зарплату зафіксували у Черкасах – трактористам готові платити 165 тис. грн.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.
Команда OLX проаналізувала вакансії в обласних центрах України та визначила професії з найвищими медіанними зарплатами.
Найчастіше до переліку найбільш оплачуваних спеціальностей потрапляють представники будівельної сфери – штукатури, фасадники, муляри, плиточники, малярі та будівельники. Високі зарплати також роботодавці пропонують фахівцям СТО, зокрема автомалярам, рихтувальникам та автоелектрикам.
Водночас у деяких містах серед лідерів за рівнем оплати праці опинилися стоматологи, керівники відділів продажу, дизайнери та IT-спеціалісти. Найвищу медіанну зарплату серед усіх проаналізованих вакансій зафіксували у Черкасах – трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тис. грн.
Київ: високі зарплати у будівництві та IT
У столиці найвищі зарплати наразі пропонують фахівцям будівельної галузі. Зокрема фасадники та штукатури можуть розраховувати на медіанну зарплату 85 тис. грн. До переліку найбільш оплачуваних вакансій також увійшли:
- рихтувальники – 77,5 тис. грн (+41% за рік);
- плиточники – 75 тис. грн (+40%);
- менеджери з продажу нерухомості – 75 тис. грн (+67%).
Попри домінування робітничих професій, у Києві залишається високий попит і на IT-фахівців. Зокрема компанія N-iX шукає Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тис. грн.
Захід України: високі зарплати у будівництві та виробництві
У західних регіонах серед найбільш оплачуваних вакансій переважають будівельні спеціальності. У Львові фасадникам пропонують 82 тис. грн, в Івано-Франківську штукатурам і малярам – по 75 тис. грн, а у Рівному – до 75 тис. грн.
У деяких містах зарплати перевищують 100 тис. грн:
- у Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тис. грн;
- у Чернівцях мулярам пропонують 103 тис. грн;
- у Тернополі рихтувальникам на СТО – 100 тис. грн.
Високими залишаються і зарплати далекобійників: у Луцьку – 85 тис. грн, у Тернополі – 70 тис. грн, у Львові – 66,2 тис. грн.
В окремих професіях фіксують суттєве зростання зарплат. У Чернівцях зарплата мулярів за рік збільшилася більш ніж на 217%, а у Львові маляри почали заробляти на 62% більше. В Івано-Франківську більш ніж удвічі зросли зарплати керівників відділів продажу та автомалярів.
В Ужгороді, окрім будівельних спеціальностей, до переліку високооплачуваних вакансій увійшли менеджери у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму, а також фахівці агросектору – по 70 тис. грн.
Центральні та північні області: рекордні зарплати у агросекторі
У центральних і північних регіонах найвищі зарплати традиційно пропонують у будівництві, логістиці та агросекторі. Так, у Хмельницькому фасадникам пропонують 72,5 тис. грн, у Житомирі штукатурам – 80 тис. грн, а у Вінниці малярам – 85 тис. грн.
Саме у центральній частині країни зафіксовано рекордну зарплату – у Черкасах трактористам в агробізнесі готові платити 165 тис. грн. За рік рівень оплати у цій професії зріс у чотири рази.
Також високі зарплати пропонують у медицині та IT:
- у Кропивницькому стоматологи можуть заробляти 150 тис. грн;
- у Вінниці в IT-сфері зарплати перевищують 100 тис. грн.
У логістиці далекобійникам пропонують:
- у Вінниці – близько 100 тис. грн;
- у Кропивницькому – 80 тис. грн;
- у Хмельницькому – 70 тис. грн.
У Чернігові найбільше роботодавці готові платити фасадникам – 95 тис. грн. Також до топу увійшли сантехніки, машиністи ескалатора, далекобійники та плиточники.
Південь України: високі зарплати у медицині та автобізнесі
У південних областях серед вакансій із найвищими зарплатами переважають будівельні спеціальності, медицина та автобізнес. В Одесі плиточникам пропонують 85 тис. грн, у Миколаєві мулярам – 90 тис. грн, а у Херсоні стоматологи можуть заробляти до 150 тис. грн.
Серед найбільш оплачуваних вакансій також:
- штукатури;
- фасадники;
- рихтувальники;
- сантехніки;
- далекобійники.
В Одесі роботодавці також готові платити дизайнерам близько 63 тис. грн – це один із небагатьох регіонів, де дизайнерські спеціальності потрапили до топу за зарплатами.
У Херсоні, окрім стоматологів, високо оплачуються вакансії автослюсарів, будівельників, автоелектриків та експедиторів.
Схід України: попит на технічних фахівців
У східних областях високі зарплати найчастіше пропонують технічним спеціалістам, будівельникам і працівникам виробництва. У Полтаві штукатури можуть заробляти 100 тис. грн, у Харкові автоелектрики – 65 тис. грн, а у Запоріжжі стоматологи – 85 тис. грн.
Також високими залишаються зарплати у логістиці та виробництві:
- у Запоріжжі далекобійникам пропонують 63,1 тис. грн;
- у Дніпрі – 55 тис. грн;
- у Сумах по 70 тис. грн можуть заробляти плиточники, електрики, маляри та машиністи ескалатора.
До переліку найбільш оплачуваних вакансій у східних регіонах також увійшли фасадники, монтажники, виконроби та працівники виробництва. У Полтаві зарплата штукатурів за рік зросла майже утричі.
У Харкові, окрім автоелектриків, високі зарплати пропонують майстрам з ремонту техніки у сфері IT та комп’ютерів, а також штукатурам, фасадникам і малярам.
Нагадаємо, у якості сезонного підробітку для молоді та студентів пропонують ряд вакансій, найбільше з яких зосереджено в будівництві та логістиці. У цих сферах роботодавці готові платити молодим працівникам до 45 тисяч грн.