Трактористам – 165 тисяч, ШІ-фахівцям – до 300 тисяч: регіони та вакансії з рекордними зарплатами в Україні

В Україні найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, фахівцям СТО, стоматологам та IT-спеціалістам. Рекордну медіанну зарплату зафіксували у Черкасах – трактористам готові платити 165 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Команда OLX проаналізувала вакансії в обласних центрах України та визначила професії з найвищими медіанними зарплатами.

Найчастіше до переліку найбільш оплачуваних спеціальностей потрапляють представники будівельної сфери – штукатури, фасадники, муляри, плиточники, малярі та будівельники. Високі зарплати також роботодавці пропонують фахівцям СТО, зокрема автомалярам, рихтувальникам та автоелектрикам.

Водночас у деяких містах серед лідерів за рівнем оплати праці опинилися стоматологи, керівники відділів продажу, дизайнери та IT-спеціалісти. Найвищу медіанну зарплату серед усіх проаналізованих вакансій зафіксували у Черкасах – трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тис. грн.

Київ: високі зарплати у будівництві та IT

У столиці найвищі зарплати наразі пропонують фахівцям будівельної галузі. Зокрема фасадники та штукатури можуть розраховувати на медіанну зарплату 85 тис. грн. До переліку найбільш оплачуваних вакансій також увійшли:

рихтувальники – 77,5 тис. грн (+41% за рік);

плиточники – 75 тис. грн (+40%);

менеджери з продажу нерухомості – 75 тис. грн (+67%).

Попри домінування робітничих професій, у Києві залишається високий попит і на IT-фахівців. Зокрема компанія N-iX шукає Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тис. грн.

Захід України: високі зарплати у будівництві та виробництві

У західних регіонах серед найбільш оплачуваних вакансій переважають будівельні спеціальності. У Львові фасадникам пропонують 82 тис. грн, в Івано-Франківську штукатурам і малярам – по 75 тис. грн, а у Рівному – до 75 тис. грн.

У деяких містах зарплати перевищують 100 тис. грн:

у Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тис. грн;

у Чернівцях мулярам пропонують 103 тис. грн;

у Тернополі рихтувальникам на СТО – 100 тис. грн.

Високими залишаються і зарплати далекобійників: у Луцьку – 85 тис. грн, у Тернополі – 70 тис. грн, у Львові – 66,2 тис. грн.

В окремих професіях фіксують суттєве зростання зарплат. У Чернівцях зарплата мулярів за рік збільшилася більш ніж на 217%, а у Львові маляри почали заробляти на 62% більше. В Івано-Франківську більш ніж удвічі зросли зарплати керівників відділів продажу та автомалярів.

В Ужгороді, окрім будівельних спеціальностей, до переліку високооплачуваних вакансій увійшли менеджери у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму, а також фахівці агросектору – по 70 тис. грн.

Центральні та північні області: рекордні зарплати у агросекторі

У центральних і північних регіонах найвищі зарплати традиційно пропонують у будівництві, логістиці та агросекторі. Так, у Хмельницькому фасадникам пропонують 72,5 тис. грн, у Житомирі штукатурам – 80 тис. грн, а у Вінниці малярам – 85 тис. грн.

Саме у центральній частині країни зафіксовано рекордну зарплату – у Черкасах трактористам в агробізнесі готові платити 165 тис. грн. За рік рівень оплати у цій професії зріс у чотири рази.

Також високі зарплати пропонують у медицині та IT:

у Кропивницькому стоматологи можуть заробляти 150 тис. грн;

у Вінниці в IT-сфері зарплати перевищують 100 тис. грн.

У логістиці далекобійникам пропонують:

у Вінниці – близько 100 тис. грн;

у Кропивницькому – 80 тис. грн;

у Хмельницькому – 70 тис. грн.

У Чернігові найбільше роботодавці готові платити фасадникам – 95 тис. грн. Також до топу увійшли сантехніки, машиністи ескалатора, далекобійники та плиточники.

Південь України: високі зарплати у медицині та автобізнесі

У південних областях серед вакансій із найвищими зарплатами переважають будівельні спеціальності, медицина та автобізнес. В Одесі плиточникам пропонують 85 тис. грн, у Миколаєві мулярам – 90 тис. грн, а у Херсоні стоматологи можуть заробляти до 150 тис. грн.

Серед найбільш оплачуваних вакансій також:

штукатури;

фасадники;

рихтувальники;

сантехніки;

далекобійники.

В Одесі роботодавці також готові платити дизайнерам близько 63 тис. грн – це один із небагатьох регіонів, де дизайнерські спеціальності потрапили до топу за зарплатами.

У Херсоні, окрім стоматологів, високо оплачуються вакансії автослюсарів, будівельників, автоелектриків та експедиторів.

Схід України: попит на технічних фахівців

У східних областях високі зарплати найчастіше пропонують технічним спеціалістам, будівельникам і працівникам виробництва. У Полтаві штукатури можуть заробляти 100 тис. грн, у Харкові автоелектрики – 65 тис. грн, а у Запоріжжі стоматологи – 85 тис. грн.

Також високими залишаються зарплати у логістиці та виробництві:

у Запоріжжі далекобійникам пропонують 63,1 тис. грн;

у Дніпрі – 55 тис. грн;

у Сумах по 70 тис. грн можуть заробляти плиточники, електрики, маляри та машиністи ескалатора.

До переліку найбільш оплачуваних вакансій у східних регіонах також увійшли фасадники, монтажники, виконроби та працівники виробництва. У Полтаві зарплата штукатурів за рік зросла майже утричі.

У Харкові, окрім автоелектриків, високі зарплати пропонують майстрам з ремонту техніки у сфері IT та комп’ютерів, а також штукатурам, фасадникам і малярам.

Нагадаємо, у якості сезонного підробітку для молоді та студентів пропонують ряд вакансій, найбільше з яких зосереджено в будівництві та логістиці. У цих сферах роботодавці готові платити молодим працівникам до 45 тисяч грн.