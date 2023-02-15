Российские олигархи Чемезов и Шелков хотели вывезти за границу значительную часть национализированного Украиной имущества

Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

Как установила СБУ, после решения суда бывшие российские собственники этих предприятий пытались незаконно "скрыть":

более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

свыше 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;

почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Общая стоимость продукции составляет 150 млн. грн.

Для реализации сделки задействовали аффилированные коммерческие структуры, ранее осуществлявшие формальное управление обеими украинскими компаниями.

Таким образом, Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные планы и предотвратили их.

В настоящее время продолжаются комплексные действия по установлению круга лиц, причастных к схеме и их привлечению к ответственности, добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Украине наложили арест на железную руду российского олигарха на 40 млн грн. Речь идет о 2,5 тысяч тонн продукции, принадлежащей российской группе компаний "Акционерное общество Металлоинвест".