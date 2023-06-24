В Днепре задержали "правую руку" российского олигарха: дело касается вывоза титана из Украины

В Днепре правоохранители задержали россиянина Александра Федосеева, который является "правой рукой" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, они организовали схему скрытого вывоза титанового сырья из Украины в РФ. Там материал использовали, в частности, для производства ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

Официально Федосеев является советником гендиректора металлургической корпорации ВСМПО-АВИСМА, принадлежащей Шелкову. Через эту компанию миллиардер наладил поставку полезных ископаемых с месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области в Россию. По поручению Шелкова, Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом.

Как отметили в СБУ, организаторы "схемы" переправили в Россию около 11 тонн минералов общей стоимостью около 2 млн долларов. Федосеев скрывался от правосудия, но теперь его задержали. В ходе обыска у него был обнаружен российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Ранее правоохранители сообщили Шелкову и Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.