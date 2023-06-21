Российскому олигарху Шелкову сообщили о подозрении: поставлял украинское титановое сырье для производства "Калибров"

Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытого снабжения украинского титанового сырья в страну-агрессор РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами производства высококачественного титана.

"Именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них – производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52", - отмечают правоохранители.

Они напоминают, что по материалам СБУ в начале февраля этого года Демуринский горно-обогатительный комбинат передан в государственную собственность Украины.

"Как установило следствие, Шелков скрыто стал бенефициарным собственником украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником генды, – подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок России, воюющих против Украины.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве во избежание санкций.

Для этого он пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что поскольку фигуранты находятся на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

Отметим, что Фонд государственного имущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову.

Напомним, в конце февраля 2023 года Кабинет министров передал в управление Фонда государственного имущества конфискованные по решению суда активы Михаила Шелкова и разрешил Фонду государственного имущества распродать активы российского олигарха Шелкова, в частности, Демуринский ГОК.

Перед тем Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании активов Шелкова в доход государства.