АРМА продало более сотни вагонов арестованного хлористого калия из Беларуси: сколько денег выручили

Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений, продало часть арестованной партии хлорида калия производства предприятия "Беларуськалый" (Солигорск, Минская область).

Как говорится в сообщении ведомства, успешным стал второй аукцион. Из выставленных на продажу в ноябре 433 железнодорожных вагонов хлорида калия общим весом 30,4 тысячи тонн 29 декабря был реализован груз весом 8123 тонн, который находится в 116 вагонах. Общая сумма продаж составила 87,28 миллиона гривен, в том числе таможенные платежи составили 33,79 миллиона гривен.

В целом, как говорят в агентстве, в течение 2024 года от продажи им арестованных активов государственный бюджет получил 326 миллионов гривен (включая 89,7 миллиона гривен таможенных платежей). Таким образом, лишь проданный под конец года белорусский хлорид калия принес более четверти от годовой суммы.

Судя по данным в системе "Прозорро.Продажи", речь идет о трех лотах. Покупателем всех трех оказалось ООО "Торговый дом "Укрминхим". В частности, за 52 вагона с 3668 тоннами продукции, которые стоят на станции Долинская (Кировоградская область), оно должно заплатить 24,05 миллиона гривен.

Цена продажи 50 вагонов с 3461 тонной калийной соли на станции Кордышевка (Винницкая область) составила 22,69 миллиона гривен. В свою очередь, победная цена за 14 вагонов с 994 тоннами удобрений на станции Коростень-Подольский (Житомирская область) составила 6,75000001 миллиона гривен – на 1 копейку больше, чем предложил единственный конкурент в лице ООО "Минерал Оил Групп".

Все объемы хлорида калия были арестованы постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 24 июня 2022 года по делу №761/11098/22.

Напомним также, что в марте 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что по ее и Бюро экономической безопасности инициативе была арестована по делу об уклонении от уплаты налогов оптовая партия минеральных удобрений производства предприятий "Уралкалий" (РФ) и "Беларуськалий", которая "застряла" в порту Николаева. Речь шла о 170 вагонах с 11,8 тысячи тонн продукции на почти 100 миллионов гривен.