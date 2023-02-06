В Николаеве обнаружили 170 вагонов с российскими и белорусскими минудобрениями стоимостью почти 100 млн грн

По материалам Службы безопасности и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производств.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, находившихся в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.

Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".

По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалий" и "Беларуськалый".

В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины.

В результате следственно-оперативных действий Служба безопасности инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) активы гражданина России на 350 млн грн. Ему принадлежало одно из самых крупных в Украине предприятий по производству полуфабрикатов "Ермолино".