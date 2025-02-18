Торговому центру "Флагман" в Івано-Франківську шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на Prozorro торговий центр "Флагман" в Івано-Франківську для проведення конкурсного відбору управителя. Актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що триповерховий ТЦ було передано в управління АРМА після того, як його визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Об'єкт належав ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд", яке контролювалося громадянами РФ.

Зазначається, що АРМА підготувало повний пакет тендерної документації для проведення прозорого конкурсу. Потенційні управителі вже можуть ознайомитися з деталями об'єкта та умовами конкурсу на платформі Prozorro.

Раніше, незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість самого ТЦ у 309,778 млн грн.

Повідомляється, що майбутній управитель повинен буде щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів ТЦ.

Крім того, проект договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом.

Як наголосила Дума, всі кошти від управління новообраний управитель буде сплачувати напряму до державного бюджету України.

Нагадаємо, наразі АРМА продовжує процес відбору керуючого для ТРЦ "Gulliver" у Києві відповідно до чинних законодавчих вимог. Кандидатуру другого учасника також було відхилено.