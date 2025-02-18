Торговому центру "Флагман" в Ивано-Франковске ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на Prozorro торговый центр "Флагман" в Ивано-Франковске для проведения конкурсного отбора управляющего. Актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что трехэтажный ТЦ был передан в управление АРМА после того, как он был признан вещественным доказательством в уголовном производстве. Объект принадлежал ООО "Компания "Евроинвестстрой", которое контролировалось гражданами РФ.

АРМА подготовило полный пакет тендерной документации для проведения прозрачного конкурса. Потенциальные управляющие уже могут ознакомиться с деталями объекта и условиями конкурса на платформе Prozorro .

Ранее независимый оценщик, выбранный на конкурсной основе, установил рыночную стоимость самого ТЦ в 309,778 млн грн.

Сообщается, что будущий управляющий должен будет ежемесячно перечислять в госбюджет процент доходов ТЦ.

Кроме того, проект договора с будущим управляющим также содержит обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа, которую должен уплачивать управляющий из собственных средств, при отсутствии или недостаточности доходов от управления активом.

Как отметила Дума, все средства от управления новоизбранный управляющий будет платить напрямую в государственный бюджет Украины.

Напомним, сейчас АРМА продолжает процесс отбора управляющего для ТРЦ "Gulliver" в Киеве в соответствии с действующими законодательными требованиями. Кандидатура второго участника также была отклонена.