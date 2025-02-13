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АРМА отклонило кандидатуру еще одного участника тендера на управление ТРЦ Gulliver

АРМА отклонило кандидатуру еще одного участника тендера на управление ТРЦ Gulliver
Фото: gullivercenter.com

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) продолжает процесс отбора управляющего для ТРЦ "Gulliver" в соответствии с действующими законодательными требованиями. Кандидатура второго участника также была отклонена.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Почему отклонено предложение консорциума "Эспланада"

После отклонения кандидатуры первого участника аукциона — ООО "БК "Миллениум" агентство начало рассмотрение предложения второго участника, занявшего соответствующее место по результатам торгов, а именно консорциума "Управляющая компания "Эспланада", предложившего 0,35% вознаграждения за управление.

По результатам проверки документов консорциума было принято решение об отклонении тендерного предложения этого участника по следующим причинам:

  • непредоставление обоснования аномально низкой цены тендерного предложения в установленные сроки;
  • предоставление ненадлежащего обоснования цены или стоимости соответствующих товаров, работ или услуг, аномально низкой.

В настоящее время АРМА начинает проверку документов участника, занявшего третье место на аукционе — ООО "Алакор сити", перед принятием окончательного решения по результатам.

Об отклонении первой кандидатуры ООО "БК "Миллениум"

Напомним, еще 24 января АРМА отклонило кандидатуру ООО "БК "Миллениум" как потенциального управляющего торгово-развлекательного центра.

Компания "БК Миллениум" потенциально могла быть связана с бывшим владельцем ТРЦ Виктором Полищуком, известным украинским бизнесменом, ранее являвшимся владельцем Gulliver и рядом других активов.

"Директор ООО "БК "Миллениум" при подаче документов одновременно находился на государственной службе и занимался коммерческой деятельностью, что противоречит статье 25 закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответствующие органы уже доложены об этом факте", — отметили в АРМА.

10 января АРМА провело публичный аукцион для отбора управляющего Gulliver. По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", предложившее наиболее выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.

Автор:
Ольга Опенько