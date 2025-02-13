АРМА відхилило кандидатуру ще одного учасника тендеру на управління ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) продовжує процес відбору керуючого для ТРЦ "Gulliver" відповідно до чинних законодавчих вимог. Кандидатуру другого учасника також було відхилено.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Чому відхилено пропозицію консорціуму "Еспланада"

Після відхилення кандидатури першого учасника аукціону — ТОВ "БК "Міленіум" агентство розпочало розгляд пропозиції другого учасника, який зайняв відповідне місце за результатами торгів, а саме консорціуму "Управляюча компанія "Еспланада", що запропонував 0,35% винагороди за управління.

За результатами перевірки документів консорціуму було ухвалено рішення про відхилення тендерної пропозиції цього учасника з наступних причин:

ненадання обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції в установлені терміни;

надання неналежного обґрунтування ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг, що є аномально низькою.

Наразі АРМА розпочинає перевірку документів учасника, що посів третє місце на аукціоні — ТОВ "Алакор сіті", перед ухваленням остаточного рішення щодо результатів.

Про відхилення першої кандидатури ТОВ "БК "Міленіум"

Нагадаємо, ще 24 січня АРМА відхилило кандидатуру ТОВ "БК "Міленіум" як потенційного управителя торгово-розважального центру.

Компанія "БК Міленіум" потенційно могла бути пов’язаною з колишнім власником ТРЦ Віктором Поліщуком, відомим українським бізнесменом, який раніше був власником Gulliver та низкою інших активів.

"Директор ТОВ "БК "Міленіум" під час подання документів одночасно перебував на державній службі та займався комерційною діяльністю, що суперечить статті 25 закону України "Про запобігання корупції". Відповідні органи вже повідомлені про цей факт", - зазначили в АРМА.

10 січня АРМА провело публічний аукціон для відбору управителя Gulliver. За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.