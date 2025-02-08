Компанію, пов’язану з Віктором Поліщуком, остаточно усунули з конкурсу на управління ТРЦ Gulliver

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив скаргу компанії ТОВ "БК Міленіум", остаточно позбавивши її можливості взяти участь у конкурсі на управління столичним торгово-розважальним центром Gulliver.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Рішення АМКУ підтверджує раніше ухвалену постанову АРМА, яке ще 23 січня 2025 року відмовило "Міленіуму" в участі у тендері.

Компанія "БК Міленіум" потенційно могла бути пов’язаною з колишнім власником ТРЦ Віктором Поліщуком, відомим українським бізнесменом, який раніше був власником Gulliver та низкою інших активів.

Причиною виключення "Міленіуму" з конкурсу стали виявлені порушення, зокрема поєднання державної служби з комерційною діяльністю, що є грубим порушенням закону. За фактом цих порушень АРМА вже направило відповідні звернення до Національної поліції та Державної податкової служби для подальшого розслідування.

Нагадаємо, ще 24 січня АРМА відхилило кандидатуру ТОВ "БК "Міленіум" як потенційного управителя торгово-розважального центру

"Директор ТОВ "БК "Міленіум" під час подання документів одночасно перебував на державній службі та займався комерційною діяльністю, що суперечить статті 25 закону України "Про запобігання корупції". Відповідні органи вже повідомлені про цей факт", - зазначили в АРМА.

10 січня АРМА провело публічний аукціон для відбору управителя Gulliver. За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.