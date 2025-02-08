Компанию, связанную с Виктором Полищуком, окончательно отстранили от конкурса на управление ТРЦ Gulliver

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил жалобу компании ООО "БК Миллениум", окончательно лишив ее возможности поучаствовать в конкурсе на управление столичным торгово-развлекательным центром Gulliver.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов.

Решение АМКУ подтверждает ранее принятое постановление АРМА, которое еще 23 января 2025 отказало "Миллениуму" в участии в тендере.

Компания "БК Миллениум" потенциально могла быть связана с бывшим владельцем ТРЦ Виктором Полищуком, известным украинским бизнесменом, ранее бывшим владельцем Gulliver и рядом других активов.

Причиной исключения "Миллениума" из конкурса стали выявленные нарушения, в частности, сочетание государственной службы с коммерческой деятельностью, что является грубым нарушением закона. По факту этих нарушений АРМА уже направило соответствующие обращения в Национальную полицию и Государственную налоговую службу для дальнейшего расследования.

Напомним, еще 24 января АРМА отклонило кандидатуру ООО "БК "Миллениум" как потенциального управляющего торгово-развлекательным центром.

"Директор ООО "БК "Миллениум" при подаче документов одновременно находился на государственной службе и занимался коммерческой деятельностью, что противоречит статье 25 закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответствующие органы уже доложены об этом факте", — отметили в АРМА.

10 января АРМА провело публичный аукцион для отбора управляющего Gulliver. По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", предложившее самые выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.