АРМА виявило порушення в управлінні активами та борг понад 6,4 млн грн

АРМА виявило порушення в управлінні активами / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів за результатами перевірок виявило факти неналежного управління активами з боку консорціуму "Управляюча компанія "КАМпарітет" та зафіксувало заборгованість за договорами на суму понад 6,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Як повідомили в агентстві, порушення встановлено в межах системного контролю за ефективністю управління активами. Йдеться про невиконання істотних умов чотирьох договорів, за якими компанія накопичила борги станом на кінець березня.

У зв’язку з цим АРМА вже розпочало процедури щодо заміни управителя за трьома об’єктами відповідно до укладених договорів.

В агентстві наголошують, що такі випадки демонструють ефективність системи контролю, яка дозволяє не лише виявляти порушення, а й оперативно реагувати на них. Контроль за управлінням активами здійснюється на постійній основі, а рішення спрямовані на захист економічних інтересів держави.

Крім того, з 1 квітня 2026 року в АРМА запроваджено нову структуру центрального апарату. Функції контролю за ефективністю управління активами передано окремому профільному підрозділу — Управлінню з контролю за ефективністю менеджменту активів.

Нагадаємо, "КАМпарітет" взяв в управління арештований Будинок профспілок на Майдані Незалежності у Києві 

Автор:
Тетяна Гойденко