Кто и как сможет управлять арестованными активами: правительство изменило правила

Правительство одобрило примерные договоры управления арестованными активами, разработанные Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА). Решение должно повысить прозрачность процедур и унифицировать подходы к отбору управляющих.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает АРМА.

Введение типовых договоров должно стандартизировать взаимодействие между государством и управляющими арестованного имущества. В частности, речь идет о четких правилах отбора управляющих, прозрачных условиях передачи активов и понятных механизмах контроля за их использованием.

Правительственное решение направлено на повышение эффективности управления активами, арестованными в рамках уголовных производств. Ожидается, что это также снизит риски злоупотреблений и сделает процесс более предсказуемым для бизнеса.

Реформа является частью более широких изменений, направленных на усиление институциональной возможности АРМА и повышение доверия к механизму управления арестованными активами в Украине.

Напомним, что ранее АРМА сообщало о росте объемов управления арестованными активами в 2025 году и запуске реформы этого рынка. В частности, агентство работало над повышением прозрачности процедур и усовершенствованием механизмов передачи активов в управление, чтобы сделать систему более эффективной и привлекательной для бизнеса.