Банки, ипотека, виртуальные активы: главные финансовые изменения в Украине

Национальный банк Украины, Министерство финансов и другие профильные учреждения сообщили о прогрессе реализации Стратегии развития финансового сектора Украины. По состоянию на конец 2025 77% запланированных мероприятий выполняются по графику или уже реализованы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Реализация финансовой стратегии Украины

Полностью завершено 12 из 104 стратегических мероприятий. Наибольший прогресс отмечен в направлениях финансовой и макроэкономической стабильности.

Среди главных результатов 2025:

проведена оценка устойчивости банков и стресс-тестирование 21 крупнейшего финучреждения;

уровень кредитования бизнеса возрос до 8,7% ВВП по сравнению с 7,7% годом ранее;

утверждена Стратегия ипотечного кредитования; обновлен законопроект по регулированию рынка виртуальных активов;

в парламенте зарегистрировали законопроект об личных инвестиционных счетах; разрешена репатриация дивидендов в пределах инвестиционного лимита;

расширены возможности клиринговых учреждений для развития рынка ценных бумаг; утверждены новые правила информационной безопасности и киберзащиты для финансовых учреждений; возобновлено раскрытие финансовой отчетности в формате XBRL;

принята среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2026–2028 годы;

разработана модель развития инфраструктуры рынков капитала; введены единые правила выплаты пенсий;

создан электронный реестр участников Фонда гарантирования вкладов; усовершенствованы механизмы дистанционного возмещения средств вкладчикам, в частности через "Действие";

расширены инструменты вывода неплатежеспособных банков с рынка; утверждены правила использования технологий облачных вычислений;

принят закон о Национальном учреждении развития;

украинское законодательство о конкуренции приближено к нормам ЕС;

подготовлены законодательные изменения о работе Фонда гарантирования вкладов и институтов совместного инвестирования;

разработан законопроект об имплементации европейской директивы о кредитных сервисах;

обновлены подходы к страхованию военных рисков;

НКЦБФР подала заявки на присоединение к международным меморандумам IOSCO;

государственную часть Национального депозитария Украины передали в управление НБУ.

В 2026 году планируется полностью реализовать еще 35% мер. В целом, до конца 2030 года должны быть выполнены все задачи Стратегии развития финансового сектора Украины.

Также НБУ прогнозирует ускорение инфляции до 9,4% в 2026 году из-за роста издержек бизнеса, энергетического давления и валютных колебаний. В то же время, уже с 2027 года инфляция начнет постепенно замедляться и вернется к целевому уровню 5% в 2028 году.