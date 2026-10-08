Украинцы снова выбирают бензин: доля электрокаров среди пригнанных авто резко упала

На рынке импортируемых подержанных авто продолжается заметное изменение спроса: в сентябре уже более половины ввозимых машин составляли бензиновые, в то время как доля электромобилей за год сократилась с 29% до 18%. В целом украинцы ввезли из-за границы 21,5 тыс. легковушек с пробегом – на 8% меньше, чем в прошлом.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укравтопром".

На бензиновые автомобили пришлось 52% сентябрьского импорта против 45% в сентябре 2025 года.

Электромобили заняли второе место с долей 18%, хотя в прошлом году охватывали 29% этого сегмента. Доля дизельных машин также уменьшилась – с 18% до 16%.

В то же время почти вдвое усилили позиции гибриды: их доля выросла с 5% до 11%. Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и годом ранее, сформировали 3% импорта.

Средний возраст б/у легковых автомобилей, которые в сентябре получили украинские номера, составлял 8,7 года.

Самой популярной моделью стал Volkswagen Golf – за месяц ввезли 954 таких автомобиля. Второе место занял Volkswagen Tiguan с результатом 807 машин, третье – Audi Q5 из 658 авто.

В десятку также вошли Skoda Octavia – 655 автомобилей, Nissan Rogue – 626, Renault Megane – 559, Tesla Model Y – 512, Nissan Leaf – 484, Tesla Model 3 – 468 и Volkswagen Passat – 409 автомобилей.

Напомним, в августе украинцы также стали реже ввозить электромобили с пробегом: их доля сократилась до 17% по сравнению с 26% годом ранее, тогда как бензиновые авто заняли 52% импорта.