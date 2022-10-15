В Киеве и области возможны веерные отключения света

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о возможных аварийных отключениях из-за сегодняшнего утреннего ракетного удара россиян по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго"

"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине потерпел тяжелые разрушения ", - говорится в сообщении.

Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

Но при этом Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, следите за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).

"Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов! Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые мероприятия", - отметили в ведомстве.

Напомним, для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине, с 11 октября компания ДТЭК ввела веерные отключения электричества в столице и Киевской области.

В свою очередь глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.