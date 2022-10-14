Уряд визначив, як буде впроваджувати в Україні "розумні" електромережі, аби зменшити втрати енергії

Кабінет міністрів на засіданні 14 жовтня схвалив концепцію впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та затвердив план заходів щодо її реалізації.

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Як вказує Міністерство енергетики, що було ініціатором рішення, під такими мережами маються на увазі електромережі, що забезпечують високоякісне постачання енергії та підвищують її ефективне використання, застосовуючи електротехнічні технології та ІТ.

"Концепція і план заходів з її реалізації задають рамку для реалізації сучасних технологій в українській електроенергетиці, у тому числі в процесі відбудови і відновлення енергетичної інфраструктури після руйнувань російським агресором. Відновлений енергетичний сектор України має стати втіленням найсучасніших енерготехнологій і відповідати європейським стандартам енергоефективності", - зазначив міністр Герман Галущенко.

Концепція має на меті поступове зменшення втрат електроенергії в мережах, забезпечення зниження викидів вуглекислого газу, збільшення обсягу інвестицій у модернізацію електромереж, а також покращення якості та надійності електропостачання для споживачів електроенергії.

У результаті впровадження плану до 2035 року передбачається зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні з 11,6% до 7,5%, або на 6 мільярдів кВт∙год, що еквівалентно 3 мільйонам тонн спаленого на теплоелектростанціях вугілля.

Також очікується, що витрати на експлуатаційне обслуговування електромереж сумарно зменшаться не менш як на 8,3 мільярда гривень, а фактичний рівень індексу середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) скоротиться з 1700 до 100 хвилин у 2035 році, що відповідатиме середньоєвропейському рівню.

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