Кабмин определил, как будет внедрять в Украине "умные" электросети, чтобы уменьшить потери энергии

Кабинет министров на заседании 14 октября одобрил концепцию внедрения "умных сетей" в Украине до 2035 года и утвердил план мер по ее реализации.

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Как указывает Министерство энергетики, являющееся инициатором решения, под такими сетями подразумеваются электросети, обеспечивающие высококачественные поставки энергии и повышающие ее эффективное использование, применяя электротехнические технологии и IT.

"Концепция и план мероприятий по ее реализации задают рамку для реализации современных технологий в украинской электроэнергетике, в том числе в процессе восстановления и восстановления энергетической инфраструктуры после разрушений российским агрессором. Восстановленный энергетический сектор Украины должен стать воплощением самых современных энерготехнологий и отвечать европейским стандартам энергоэффективности"? - отметил министр Герман Галущенко.

Концепция направлена на постепенное уменьшение потерь электроэнергии в сетях, обеспечение снижения выбросов углекислого газа, увеличение объема инвестиций в модернизацию электросетей, а также улучшение качества и надежности электроснабжения для потребителей электроэнергии.

В результате внедрения плана к 2035 году предполагается уменьшить потери электроэнергии в электросетях в целом по Украине с 11,6% до 7,5%? или на 6 миллиардов кВт·ч, что эквивалентно 3 миллионам тонн сожженного на теплоэлектростанциях угля.

Также ожидается, что затраты на эксплуатационное обслуживание электросетей суммарно снизятся не менее чем на 8,3 миллиарда гривен, а фактический уровень индекса средней продолжительности длительных перерывов в электроснабжении в системе (SAIDI) сократится с 1700 до 100 минут в 2035 году, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню.

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