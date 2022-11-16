Хмельницкая и Ровенская АЭС были частично обесточены из-за атак РФ, - МАГАТЭ

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) 15 ноября была временно обесточена из-за ракетных ударов, нанесенных оккупантами по территории Украины. По этой же причине Ровенская АЭС лишилась подключения к одной из линий электропередачи.

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Об этом Международное агентство по атомной энергии сообщило 16 ноября.

ХАЭС полностью отключилась от электросети в 18:35 15 ноября после того, как из-за российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны были повреждены четыре действующие линии электропередачи. Из-за этого два реактора станции остановили, что приостановило подачу электроэнергии домохозяйствам, заводам и т.д.

Станция снова была подключена к системе электроснабжения через две резервные линии электропередачи 330 киловольт более чем через девять часов.

"Одна из этих линий снова была потеряна примерно через час и восстановлена только в 11:25. Два блока реактора остаются в режиме остановки", - уточнили в МАГАТЭ.

Ровенская АЭС 15 ноября также была отключена от одной из линий электропередач. В результате на станции упало напряжение, а один из четырех ее блоков автоматически отключился. Уже утром 16 ноября станция увеличила мощность еще одного энергоблока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в украинскую сеть.

"Реакторы требуют электропитания для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности, даже когда они остановлены и больше не производят электроэнергию. В случае потери внешнего питания у них есть аварийные дизель-генераторы, которые могут обеспечить резервную электроэнергию в течение ограниченного периода времени, как правило, по крайней мере в течение нескольких дней", - отмечают в МАГАТЭ.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате НЭК "Укрэнерго" ввела экстренные отключения света по всей Украине.

Напомним, из-за российских обстрелов Запорожская АЭС уже несколько раз была обесточена. Поэтому генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс проводил консультации и с Украиной, и с РФ по созданию безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции.