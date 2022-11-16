Хмельницька та Рівненська АЕС були частково знеструмлені через атаки РФ, - МАГАТЕ

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) 15 листопада була тимчасово знеструмлена через ракетні удари, завдані окупантами по території України. З цієї ж причини Рівненська АЕС втратила підключення до однієї з ліній електропередачі.

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Про це Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило 16 листопада.

ХАЕС повністю відключилася від електромережі о 18:35 15 листопада після того, як через російські ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країни були пошкоджені чотири діючі лінії електропередачі. У зв'язку з цим два реактори станції зупинили, що призупинило подачу електроенергії домогосподарствам, заводам тощо.

Станція знову була підключення до системи електропостачання через дві резервні лінії електропередачі 330 кіловольт більше ніж через дев’ять годин.

"Одна з цих ліній знову була втрачена приблизно через годину та відновлена лише об 11:25. Два блоки реактора залишаються в режимі зупинки", — уточнили в МАГАТЕ.

Рівненська АЕС 15 листопада втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. Внаслідок цього на станції впала напруга, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. Вже зранку 16 листопада станція збільшила потужність ще одного з енергоблоків, щоб продовжити подачу електроенергії в українську мережу.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. Внаслідок цього "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій Україні.

Нагадаємо, через російські обстріли Запорізька АЕС вже кілька разів була знеструмлена. Через це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс проводив консультації і з Україною, і з РФ щодо створення безпечної зони для Запорізької атомної електростанції.