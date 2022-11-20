Росія випустила по Україні 4700 ракет з 24 лютого, — Зеленський

За час повномасштабної війни російські окупаційні війська застосували 4700 ракет для нанесення ударів по території України. Про це 20 листопада повідомив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

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"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", — сказав очільник держави.

На початку своєї промови він звернув увагу на останній масований ракетний обстріл, який зафіксували у вівторок, 15 листопада.

"Поставте собі питання: чим ви були зайняті цього вівторка? Про що турбувалися? Що відчували? Для України цей вівторок – це майже сто ракетних ударів. Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій", — сказав Президент.

Він зазначив, що через цю атаку понад 20 мільйонів людей залишилися без електропостачання на деякий час. Крім того, відключились і реактори на двох українських атомних станціях – через ураження енергетики.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. Внаслідок цього "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій Україні.

Згодом в Києві зафіксували найбільш масштабні відключення електроенергії "за весь час". Тоді систему обмежили майже на 523 МВт.