Миколаїв матиме найякіснішу воду: будівництво очисних споруд завершать до кінця року – Кулеба

У Миколаєві після введення в дію нового водогону активно тривають роботи зведення фільтраційних та очисних потужностей. Їхнє завершення заплановано на кінець 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

"Миколаїв отримав питну чисту воду, яку вже використовують мешканці. Ми знаємо, що люди задоволені, адже це 500 тис. українців, які отримали зовсім іншу якість води. І це ще не завершення проєкту. Продовжується будівництво фільтраційних споруд, які закінчать у 2025 році. Після їх запуску вода в Миколаєві буде однією з найякісніших в Україні", – зазначив урядовець.

Будівництво нового водогону вдалося реалізувати швидше й ефективніше, ніж планувалося.

За словами міністра, початкова оціночна вартість проєкту становила 8,5 млрд грн, із планованим терміном виконання в один рік.

Проте, роботи вдалося завершити за вісім місяців, зекономивши при цьому два мільярди гривень. Ці заощаджені кошти будуть спрямовані на будівництво інших водогонів для південних областей України.

Нагадаємо, на початку жовтня Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води. Повністю завершено будівництво трубопроводу загальною протяжністю близько 136 км, прокладеного у дві нитки по 67,9 км кожна, готові насосні станції та паралельно тривають роботи з благоустрою прилеглих територій та відновлення під’їзних шляхів.

Про Миколаївський водогін

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25%. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Водогін забезпечує стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з 2022 року.

У квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.