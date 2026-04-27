Росія завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси: атаковано судно

Росія завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси / ДСНС

У ніч на 27 квітня російська армія вкотре завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Було атаковано торговельне судно RAMCO під прапором Науру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України"

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Також під час руху Українським морським коридором було атаковано торговельне судно під прапором Науру. Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем.

В АМПУ повідомили, що внаслідок атаки постраждалих немає.

"Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності. Попри системний тиск, Український морський коридор продовжує роботу, забезпечуючи безперервність експорту та логістики", - наголосили в АМПУ.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня російські війська атакували портову інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти на Дунаї та в Одеській області, а також цивільне судно під прапором Панами.

Автор:
Світлана Манько