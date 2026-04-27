Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы: атаковано судно

В ночь на 27 апреля российская армия в очередной раз нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора. Было атаковано торговое судно RAMCO под флагом Науру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины"

Отмечается, что в результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, оперативно ликвидированные соответствующими службами.

Также во время движения по Украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно под флагом Науру. Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем.

В АМПУ сообщили, что в результате атаки пострадавших нет.

"Ежедневные атаки на украинские порты - прямая угроза безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Несмотря на системное давление, Украинский морской коридор продолжает работу, обеспечивая непрерывность экспорта и логистики", - подчеркнули в АМПУ.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты на Дунае и Одесской области, а также гражданское судно под флагом Панамы.