Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы: атаковано судно

атака
Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы / ГСЧС

В ночь на 27 апреля российская армия в очередной раз нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора. Было атаковано торговое судно RAMCO под флагом Науру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины"

Отмечается, что в результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, оперативно ликвидированные соответствующими службами.

Также во время движения по Украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно под флагом Науру. Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем.

В АМПУ сообщили, что в результате атаки пострадавших нет.

"Ежедневные атаки на украинские порты - прямая угроза безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Несмотря на системное давление, Украинский морской коридор продолжает работу, обеспечивая непрерывность экспорта и логистики", - подчеркнули в АМПУ.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты на Дунае и Одесской области, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Автор:
Светлана Манько