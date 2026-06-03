В Киеве из-за ремонта ограничат движение от моста Метро до моста Патона

В Киеве частично будут ограничивать движение по Набережному шоссе в Печерском районе. Причиной станут ремонтные работы на участке от моста Метро по направлению транспортной развязки моста имени Евгения Патона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Водителям в Киеве советуют сменить маршруты

В Киеве 3 и 4 июня частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе. Ограничения будут действовать с 8.00 до 20.00 в связи с проведением дорожных работ.

Ремонтные работы будут выполняться на участке Набережного шоссе от моста Метро в направлении транспортной развязки у моста имени Евгения Патона. На период ремонта для движения транспорта будет доступна только одна полоса.

В "Киевавтодоре" отмечают, что график выполнения работ может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий.

Коммунальщики просят водителей заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений и извиняются за причиненные неудобства.

Фото: КГГА

Напомним, в Киеве с 29 мая по 7 июня частично будут ограничивать движение транспорта на улице Богатырской в Оболонском районе.