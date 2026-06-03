Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,34

+0,04

EUR

51,66

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,65

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві через ремонт обмежать рух від мосту Метро до мосту Патона

ремонт доріг
У столиці тимчасово обмежать рух однією з ключових транспортних артерій / Агентство відновлення

У Києві частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі. Причиною стануть ремонтні роботи на ділянці від мосту Метро у напрямку транспортної розв’язки мосту імені Євгена Патона.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Водіям у Києві радять змінити маршрути

У Києві 3 та 4 червня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням дорожніх робіт.

Ремонтні роботи виконуватимуть на ділянці Набережного шосе від мосту Метро у напрямку транспортної розв’язки біля мосту імені Євгена Патона. На період ремонту для руху транспорту буде доступна лише одна смуга.

У "Київавтодорі" зазначають, що графік виконання робіт може бути скоригований у разі несприятливих погодних умов.

Комунальники просять водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень та перепрошують за завдані незручності.

Фото 2 — У Києві через ремонт обмежать рух від мосту Метро до мосту Патона
Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві з 29 травня до 7 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Богатирській в Оболонському районі. 

Автор:
Ольга Опенько
Онлайн-трансляція "MRKTNG марафон 2026"
Івент