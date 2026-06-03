У Києві через ремонт обмежать рух від мосту Метро до мосту Патона

У Києві частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі. Причиною стануть ремонтні роботи на ділянці від мосту Метро у напрямку транспортної розв’язки мосту імені Євгена Патона.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Водіям у Києві радять змінити маршрути

У Києві 3 та 4 червня частково обмежать рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням дорожніх робіт.

Ремонтні роботи виконуватимуть на ділянці Набережного шосе від мосту Метро у напрямку транспортної розв’язки біля мосту імені Євгена Патона. На період ремонту для руху транспорту буде доступна лише одна смуга.

У "Київавтодорі" зазначають, що графік виконання робіт може бути скоригований у разі несприятливих погодних умов.

Комунальники просять водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень та перепрошують за завдані незручності.

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві з 29 травня до 7 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Богатирській в Оболонському районі.