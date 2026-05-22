Польские компании готовы инвестировать в сотрудничество с Украиной по БПЛА

Vampire
Украина и Польша обсудили совместное развитие БПЛА / Правительственный портал

Польша заинтересована в ускорении сотрудничества с Украиной в сфере дроновых технологий и развитии оборонной промышленности.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский после заседания Украинско-Польской межправительственной комиссии в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".

Производство дронов и оборонка

Польша заинтересована в расширении и ускорении сотрудничества с Украиной в сфере дроновых технологий и оборонной промышленности.

Варшава заинтересована в использовании украинского опыта и технологий в сфере беспилотников. Он отметил, что у украинской стороны есть уникальное ноу-хау и практический опыт тестирования дронов, тогда как польские компании готовы обеспечить необходимые инвестиции и ресурсы для развития сотрудничества.

Доманьский сообщил, что накануне провел в Киеве встречи с украинскими представителями отрасли, а также обсудил вопросы развития совместных проектов с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексеем Соболевым.

Он отметил, что польская сторона намерена максимально ускорить сотрудничество между оборонными предприятиями Польши и Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что соглашения в формате Drone Deal являются стратегически важными для Украины и ее партнеров.

По его словам, масштабирование производства беспилотников влияет на развитие оборонной индустрии и усиление возможностей Украины на фронте.

Напомним, украинские дроны сбивают "Шахеды" почти самостоятельно благодаря системам автоматического донаведения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют беспилотникам самостоятельно сопровождать и таранить воздушные цели после команды оператора. Государственный кластер Brave1 определил это направление одним из ключевых приоритетов обороны на 2026 год.

Автор:
Ольга Опенько