Польські компанії готові інвестувати у співпрацю з Україною щодо БПЛА

Польща зацікавлена у прискоренні співпраці з Україною у сфері дронових технологій та розвитку оборонної промисловості.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманьський після засідання Українсько-Польської міжурядової комісії у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Виробництво дронів та оборонка

Варшава зацікавлена у використанні українського досвіду та технологій у сфері безпілотників. Він зазначив, що українська сторона має унікальне ноу-хау та практичний досвід тестування дронів, тоді як польські компанії готові забезпечити необхідні інвестиції та ресурси для розвитку співпраці.

Доманьський повідомив, що напередодні провів у Києві зустрічі з українськими представниками галузі, а також обговорив питання розвитку спільних проєктів із міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим.

Він наголосив, що польська сторона має намір максимально прискорити співпрацю між оборонними підприємствами Польщі та України.

Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що угоди у форматі Drone Deal є стратегічно важливими для України та її партнерів.

За його словами, масштабування виробництва безпілотників напряму впливає на розвиток оборонної індустрії та посилення можливостей України на фронті.

Нагадаємо, українські дрони збивають "Шахеди" майже самостійно завдяки системам автоматичного донаведення. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту дозволяють безпілотникам самостійно супроводжувати та таранити повітряні цілі після команди оператора. Державний кластер Brave1 визначив цей напрям одним із ключових оборонних пріоритетів на 2026 рік.