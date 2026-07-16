В обмін на зниження мит TSMC інвестує 265 мільярдів доларів у виробництво чипів у США

Тайванський напівпровідниковий гігант Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планує виділити додаткові 100 мільярдів доларів на розширення своїх потужностей з виробництва мікросхем у США. Цей крок є офіційним закріпленням масштабної двосторонньої угоди між Вашингтоном і Тайбеєм, яка покликана перенести критично важливе виробництво на американську землю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Завдяки новому траншу загальний інвестиційний план TSMC на території Сполучених Штатів зросте до астрономічних 265 мільярдів доларів. За інформацією джерел у США, додаткові 100 мільярдів доларів спрямують на будівництво чотирьох нових заводів. Це збільшить майбутню присутність компанії в Штатах до 10 фабрик із виготовлення пластин та двох підприємств із пакування мікросхем.

Геополітичний тиск і нові суперсучасні заводи

Занепокоєння у Вашингтоні щодо залежності від Тайваню зростало роками. Острів, де виробляють більшість передових напівпровідників у світі, розташований у сейсмонебезпечній зоні та постійно перебуває під загрозою військового вторгнення з боку Китаю.

Прагнення убезпечити ланцюжки постачання змусило США діяти рішуче:

Спочатку, в межах програми підтримки напівпровідникової галузі, TSMC погодилася інвестувати 65 мільярдів доларів у будівництво заводів поблизу Фенікса, штат Аризона, в обмін на державний грант США у розмірі 6,6 мільярда доларів.

Проте адміністрація Дональда Трампа почала переглядати умови напівпровідникових угод. Міністр торгівлі США Говард Латнік зміг переконати керівництво тайванської компанії розширити свої зобов'язання — спочатку до 165 мільярдів доларів у березні 2025 року, а згодом, під загрозою запровадження мит, ліміт інвестицій підняли ще вище.

У підсумку в січні була укладена ширша угода, яка знизила американські мита для Тайваню до 15% в обмін на пряме інвестування 250 мільярдів доларів у проєкти всередині США.

Додаткове фінансування від TSMC піде на будівництво чотирьох фабрик, що випускатимуть логічні чипи за найсучаснішим комерційним 2-нанометровим техпроцесом. Залежно від кон'юнктури ринку, компанія може скоригувати плани та побудувати три логічні заводи та одне підприємство з пакування мікросхем.

Перший американський завод TSMC в Аризоні вже запустив серійне виробництво 4-нанометрових чипів наприкінці 2024 року, а друга фабрика має розпочати випуск передових 3-нанометрових чипів у другій половині наступного року.

Нагадаємо, щомісячні продажі TSMC зросли на чверть завдяки стабільному попиту на ШІ-чипи. Тайванська компанія зафіксувала різке зростання виторгу на тлі глобальних перегонів технологічних гігантів за побудову інфраструктури для систем штучного інтелекту.