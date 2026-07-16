В обмен на понижение пошлин TSMC инвестирует 265 миллиардов долларов в производство чипов в США

Тайваньский полупроводниковый гигант Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планирует выделить дополнительные 100 миллиардов долларов на расширение своих мощностей по производству микросхем в США. Этот шаг является официальным закреплением масштабного двустороннего соглашения между Вашингтоном и Тайбэем, призванным перенести критически важное производство на американскую землю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Благодаря новому траншу, общий инвестиционный план TSMC на территории Соединенных Штатов вырастет до астрономических 265 миллиардов долларов. По информации источников в США, дополнительные 100 миллиардов долларов будут направлены на строительство четырех новых заводов. Это увеличит будущее присутствие компании в Штатах до 10 фабрик по изготовлению пластин и двух предприятий по упаковке микросхем.

Геополитическое давление и новые суперсовременные заводы

Беспокойство в Вашингтоне относительно зависимости от Тайваня росло годами. Остров, где производится большинство передовых полупроводников в мире, расположен в сейсмоопасной зоне и постоянно находится под угрозой военного вторжения со стороны Китая.

Стремление обезопасить цепочки снабжения заставило США действовать решительно:

Первоначально, в рамках программы поддержки полупроводниковой отрасли, TSMC согласилась инвестировать 65 миллиардов долларов в строительство заводов вблизи Феникса, штат Аризона, в обмен на государственный грант США в размере 6,6 миллиарда долларов.

Однако администрация Дональда Трампа начала пересматривать условия полупроводниковых соглашений. Министр торговли США Говард Латник смог убедить руководство тайваньской компании расширить свои обязательства — сначала до 165 миллиардов долларов в марте 2025 года, а затем, под угрозой введения пошлин, лимит инвестиций подняли еще выше.

В итоге в январе было заключено более широкое соглашение, снизившее американские пошлины для Тайваня до 15% в обмен на прямое инвестирование 250 миллиардов долларов в проекты внутри США.

Дополнительное финансирование от TSMC пойдет на строительство четырех фабрик, выпускающих логические чипы по самому современному коммерческому 2-нанометровому техпроцессу. В зависимости от конъюнктуры рынка компания может скорректировать планы и построить три логических завода и одно предприятие по упаковке микросхем.

Первый американский завод TSMC в Аризоне уже запустил серийное производство 4-нанометровых чипов в конце 2024 года, а вторая фабрика должна начать выпуск передовых 3-нанометровых чипов во второй половине следующего года.

Напомним, ежемесячные продажи TSMC выросли на четверть благодаря стабильному спросу на ИИ-чипы. Тайваньская компания зафиксировала резкий рост выручки на фоне глобальной гонки технологических гигантов за построение инфраструктуры для систем искусственного интеллекта.