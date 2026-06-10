Щомісячні продажі TSMC зросли на чверть завдяки стабільному попиту на ШІ-чипи

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) зафіксувала зростання щомісячних продажів на 30%. Це відображає збереження високого попиту на напівпровідникову продукцію на тлі глобальних перегонів із побудови інфраструктури для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Виторг TSMC у травні становив 416,98 мільярда тайванських доларів (близько 13,2 мільярда доларів США). При цьому сукупні продажі за квітень та травень зросли приблизно на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі аналітики прогнозують, що за підсумками всього другого кварталу загальне зростання продажів компанії може сягнути 35%.

Дефіцит потужностей та плани інвестицій

Найбільша компанія Азії стала незамінним глобальним гравцем у сфері штучного інтелекту, оскільки саме вона виготовляє передові напівпровідники для таких гігантів, як Nvidia та AMD.

Потреба у потужностях TSMC лише посилюється, адже Alphabet, Amazon, Meta та Microsoft планують сумарно виділити рекордні 725 мільярдів доларів на пов'язані з ШІ інвестиції цього року, що значно перевищує попередні очікування ринку.

Поточна ситуація на ринку напівпровідників супроводжується кількома важливими чинниками:

Тривалий дефіцит: головний виконавчий директор TSMC Сі Сі Вей на початку цього місяця заявив акціонерам, що світова пропозиція передових чипів відставатиме від попиту ще протягом кількох років. Це підтверджує і голова Nvidia Дженсен Хуанг, зазначаючи, що його компанія досі обмежена в обсягах поставок.

Збільшення бюджетів: у квітні тайванський виробник підвищив свій річний прогноз продажів і оголосив, що капітальні витрати компанії у 2026 році наблизяться до верхньої межі раніше очікуваного діапазону — аж до 56 мільярдів доларів.

Проблеми в інших секторах: попри бум штучного інтелекту, підрозділи TSMC, що постачають чипи для смартфонів та побутової електроніки, стикаються із труднощами. Цей сегмент страждає через стрімке подорожчання мікросхем пам'яті та падіння купівельної спроможності споживачів внаслідок зростання вартості життя.

Нагадаємо, TSMC очікує подвоєння світового ринку чипів до $1,5 трлн завдяки ШІ. Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем суттєво оновив свій прогноз розвитку галузі, зазначивши у матеріалах до технологічного симпозіуму, що обсяг глобального напівпровідникового ринку до 2030 року значно перевищить попередні оцінки у 1 трильйон доларів.