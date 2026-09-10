Главный поставщик чипов для Apple и Nvidia увеличил выручку на 53% из-за бума ИИ

Главный мировой производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) увеличил ежемесячную выручку на 53,3%. Компания пытается справиться с огромным наплывом заказов от создателей искусственного интеллекта, но спрос все равно опережает возможности заводов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Только за август тайваньский производитель заработал 514,8 млрд. местных долларов (около 16,3 млрд. долларов США). По итогам всего квартала аналитики ожидают роста продаж почти на 47%.

Строительство 20 заводов и рекордные расходы

TSMC обеспечивает процессорами гигантов типа Nvidia и Apple и сейчас расширяется невиданными темпами. Если раньше компания строила максимум четыре-пять объектов одновременно, то сейчас возводит и оборудует около 20 заводов дома и за рубежом. Потребность в оборудовании для создания микросхем выросла почти вдвое только с конца прошлого года, однако фабрики все равно перегружены.

Чтобы увеличить выпуск в будущем, тайваньцы договорились с нидерландской компанией ASML о покупке самых современных литографических машин стоимостью около 400 млн. долларов каждая. Их начнут массово запускать в производство с 2030 года.

Всего в 2026 году TSMC планирует потратить на развитие рекордные 60–64 млрд долларов и рассчитывает на рост годовой выручки более чем на 40%. С начала года акции компании подорожали уже на 60%.

Напомним, ранее сообщалось, что в обмен на понижение пошлин TSMC инвестирует 265 млрд долларов в производство чипов в США. Тайваньский полупроводниковый гигант решил выделить дополнительные 100 млрд долларов на расширение мощностей на американской территории в рамках двустороннего соглашения между Вашингтоном и Тайбэем.