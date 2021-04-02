"Укрэнерго" и НКРЭКУ разрушают энергорынок и дискредитируют власть перед ЕС — эксперты

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая принадлежит государству, не рассчиталась с участниками рынка за поставки балансирующей энергии, чем поставила их на грань банкротства. Сумма задолженностей на данный момент составляет уже около 20 млрд грн.

Об этом сообщают участники рынка, передает "РБК-Украина".

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Накапливая долги, "Укрэнерго" ставит под угрозу всю энергосистему Украины, поскольку в таких условиях у производителей нет ни возможности, ни мотивации дальше поставлять энергию для ее балансировки, отмечают участники рынка.

Так, из-за неплатежек в энергетике в осенне-зимний период на многих ТЭС наблюдались нехватка топлива, отсутствие резервных генерирующих мощностей. При этом динамика задолженности "Укрэнерго" по балансирующей энергии угрожающе увеличивалась, а средств, чтобы погасить эти долги, у компании просто нет.

В частности, по словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, НЭК "Укрэнерго" за период с сентября по февраль задолжала их компании 2,4 млрд грн.

Кроме этого, долги за балансирующую энергию у "Укрэнерго" скопились и перед ПрАТ "Укргидроэнерго". Долг этому предприятию составил 2,5 млрд грн, отмечает генеральный директор предприятия Игорь Сирота.

По приблизительным оценкам общая задолженность "Укрэнерго" перед участниками рынка составила около 20 млрд грн и продолжает расти. Из-за пассивной позиции регулятора НКРЭКУ, государственная компания продолжает накапливать долги, передает агентство.

"Основными пострадавшими в этой ситуации оказались производители, которые поставляли энергию для сбалансирования энрегосистемы Украины. Эта часть энергии была необходима, чтобы вся система оставалась в рабочем состоянии. Но теперь создалась ситуация, при которой они не получили 100% оплаты и сейчас испытывают серьезные финансовые сложности, ряду предприятий грозит банкротство. Это в свою очередь может негативно отразиться непосредственно на обычных бытовых потребителях", — считают эксперты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявлял, что НКРЭКУ собственноручно создала все условия для грабежа государственной компании "Энергоатом" узким кругом приближенных к руководству комиссии трейдеров.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" 28 марта были вынуждены применять диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне снижения потребления и увеличения генерации по "зеленому тарифу".