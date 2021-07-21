В Украине вскоре поднимут тариф на электроэнергию — глава НКРЭКУ

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности.

Вскоре должно быть принято решение о механизме, заявил он в интервью "Экономической правде".

По его словам, обсуждаются различные сценарии, но у страны нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", — заявил Тарасюк.

Он добавил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", — подытожил глава НКРЭКУ.

Напомним, Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа 2021 года.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, в министерстве настаивают на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, а для тех, которые потребляют больше, — другая.

Ранее Кабинет министров продлил до 1 августа возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час.

При этом еще в конце апреля Минэнерго заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Кабмин тогда продлил действие этого режима, предполагающего сохранение тарифа на электричество для населения на уровне 1,68 грн/кВт⋅час, до 30 июня.

При этом экспертное сообщество еще в апреле отмечало, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.