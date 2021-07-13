В Украине временно ввели "черный список" на рынке электроэнергии

В Министерстве энергетики Украины на заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии 13 июля приняли решение создать "черный список" нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и будет побуждать участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на УЭБ согласно предложениям биржи и замечаний со стороны Нацкомиссии по энергетике и участников рынка.

Теперь продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен представить обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической бирже.

При этом заявление можно подавать только в случае:

- нерегистрации покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;

- отсутствия своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);

- расторжения договора покупателем в одностороннем порядке.

Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.

Таким образом, до 1 сентября 2021 года Минэнерго совместно с НКРЭКП и участниками рынка должна разработать изменения для системного решения, что будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, предотвращающие проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" — перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Напомним, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году — 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля, и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

Однако уже на 5 июля цена повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-час.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в связи с этим начала расследование.

Также НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания "Д.Трейдинг" из группы "ДТЭК".