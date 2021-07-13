Энергетика 40 минут назад

В Украине временно ввели "черный список" на рынке электроэнергии

Это решение действует до 1 сентября и призвано стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии

Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго
Фото: Минэнерго

В Министерстве энергетики Украины на заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии 13 июля приняли решение создать "черный список" нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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"Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и будет побуждать участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на УЭБ согласно предложениям биржи и замечаний со стороны Нацкомиссии по энергетике и участников рынка.

Теперь продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен представить обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической бирже.

При этом заявление можно подавать только в случае:

- нерегистрации покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;

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- отсутствия своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);

- расторжения договора покупателем в одностороннем порядке.

Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.

Таким образом, до 1 сентября 2021 года Минэнерго совместно с НКРЭКП и участниками рынка должна разработать изменения для системного решения, что будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, предотвращающие проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.

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Ранее стало известно, что Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" — перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Напомним, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году — 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля, и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

Однако уже на 5 июля цена повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-час.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в связи с этим начала расследование.

Также НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания "Д.Трейдинг" из группы "ДТЭК".

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