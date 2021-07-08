Энергетика 50 минут назад

Минэнерго хочет ввести "черный список" компаний на рынке электроэнергии

Сложившаяся ситуация усложняет подготовку генерации к осенне-зимнему периоду и угрожает безопасности поставок потребителям

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство энергетики инициирует введение перечня недобросовестных участников рынка электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие изменения оно предлагает внести в регламент организации и проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже. Наработки по этому вопросу Минэнерго собирается представить на заседании аукционного комитета, которое состоится 9 июля.

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Также в министерство с запросами о введении таких изменений обратились госпредприятие "Гарантированный покупатель" и сама Украинская энергетическая биржа.

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"Разработанные изменения направлены на стабилизацию ситуации на рынке электрической энергии с целью обеспечения безопасности поставок потребителям", — подчеркивают в ведомстве.

Как отмечают в Минэнерго, сейчас наблюдается искажение ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электроэнергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией.

Также ведомство заметило в последнее время и манипуляции на рынке двусторонних договоров: отдельные трейдеры и поставщики, заключившие такие договоры на покупку электроэнергии по результатам аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, указанным в договоре, а также нарушают условия оплаты за отпущенную электроэнергию.

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"Эта ситуация приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности, в частности, определение и формирование необходимых запасов топлива", — указывают в Минэнерго.

В свою очередь это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям.

Напомним, что 4 июля цена электроэнергии "на сутки вперед" снизилась до минимума в 2021 году в 426 грн/МВт⋅ч, что на 36% ниже цены, сложившейся на 3 июля, и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля. После этого, однако, она сразу резко повысилась до 505,7 грн/МВт⋅ч, но на утро следующего дня снова резко обвалилась — до 448,3/мВт⋅ч. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в связи с этим начала расследование.

Отметим, что в конце июня Кабинет министров продлил до 1 августа возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предусматривающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час.

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