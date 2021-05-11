"Центрэнерго" намерено продавать большую часть электроэнергии на "УЭБ"

Соответствующий Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве был заключен между ПАО "Центрэнерго" и ТБ "УЭБ".

"Наша обновленная стратегия торгов предусматривает продажу электроэнергии мелкими лотами, следовательно, большое количество конечных потребителей могут самостоятельно обеспечить себя необходимым ресурсом, — отметил член Дирекции ПАО "Центрэнерго" Владимир Галущак, сообщает пресс-служба компании. — Мы высоко ценим вклад "УЭБ" в развитие биржевой торговли, и я уверен, что наше сотрудничество станет толчком для дальнейшего развития рынка электроэнергии в Украине".

Со своей стороны "Украинская энергетическая биржа" обеспечит организацию и проведение прозрачных и конкурентных торгов по лучшим европейским стандартам.

В период с 14 мая по 21 июля 2021 года планируется провести десять аукционов по продаже электроэнергии базовой нагрузки с различными графиками поставок. До конца мая должны состояться семь из них. Кроме того, 17 мая состоится аукцион по продаже электроэнергии пиковой нагрузки (с 8:00 до 23:00) в период июня — сентября.

"Положительный пример работы "Центрэнерго" на бирже доказывает, что государственные компании могут успешно работать на открытом рынке. Мы убеждены, что углубление сотрудничества "УЭБ" и "Центрэнерго" позволит сделать рынок прозрачным и открыть новые возможности для всех участников", — подчеркнул генеральный директор ТБ "Украинская энергетическая биржа" Александр Коваленко.

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между ПАО "Центрэнерго" и "Украинской энергетической биржей" вступил в силу с момента подписания.