АМКУ начал расследование на рынке электроэнергии "на сутки вперед"

В последние несколько дней на рынке электроэнергии, в частности, "на сутки вперед" (РСВ), происходят значительные колебания объемов купли-продажи электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украину (АМКУ).

По информации ведомства, речь идет о резком снижении спроса в течение последних нескольких дней, которое произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка.

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При этом, как отмечают в АМКУ, фиксировалось одновременное увеличение объемов закупки на "рынке двусторонних договоров".

По данным веб-портала ГП "Оператор рынка", объемы торгов на РСВ по состоянию на 02 июля 2021 года, составили 58 377,20 МВт в час, что на 35,5% меньше, чем в предыдущий день.

При этом, средневзвешенная цена на РСВ на ту же дату составила 1 тысячу 151,82 грн, что на 22,2% ниже по сравнению с 1 июля текущего года.

Кроме этого, 2 июля на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" средневзвешенная цена уменьшилась на 28,69% по сравнению с предыдущим днем, и составила 1 тысячу 34,52 грн МВт/ч (без НДС).

На официальном сайте НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — Delo.ua) также сообщается о резком уменьшении цены на электроэнергию на РСВ в первые дни июля из-за вывода спроса на рынок двусторонних договоров.

Таким образом, объем РСВ 2 июля уменьшился на 32 тысячи 293 МВт/ч или на 40%. В результате средневзвешенная цена уменьшилась на 29% и составила 1 тысячу 34,5 грн МВт/ч.

По мнению специалистов АМКУ, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии. Она могла повлиять и на снижение цены на РСВ из-за уменьшения спроса.

В АМКУ отмечают, что аналогичные действия отдельных участников рынка происходят периодически, а значит — могут быть умышленными.

По информации Антимонопольного комитета, синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению цены на рынке "на сутки вперед" из-за уменьшения спроса или к ее повышению путем уменьшения предложения и увеличение спроса;

Как следствие этого, такие действия могут изменить структуру рынка, в том числе — уровня конкуренции на нем, отмечают в АМКУ.

В связи с этим, Антимонопольный комитет по собственной инициативе начал исследование наличия или отсутствия в этих действиях участников рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) после стремительного падения, начавшегося со 2 июля, по состоянию на 4 июля 2021 года рекордно повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-ч.

Однако уже на утро 5 июля цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" опустились до рекордных 448,3/мВт-ч.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил до 1 августа 2021 года возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час.