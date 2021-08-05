Кабмин хочет продлить "заморозку" цены на электроэнергию для населения до мая 2022 года

Кабинет министров намерен продлить до 30 апреля 2022 года возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов, под которыми понимается субсидирование поддержания нерыночной цены на электроэнергию для населения.

Документ предписывает поставщикам универсальных услуг, госпредприятию "Гарантированный покупатель", Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и операторам системы распределения до 15 августа заключить договора по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей поставщиком универсальных услуг и "ГарПоком".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Все они, а также оператор системы передачи должны до 30 августа также обеспечить куплю-продажу на электронных аукционах электроэнергии, необходимой для выполнения в сентябре спецобязательств перед населением.

Кроме того, проект постановления предусматривает обязательство "Укргидроэнерго" до 27 августа проавансировать "ГарПоку" услугу по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей на сумму 2 млрд грн.

Предполагается сохранение действующего механизма спецобязательств как минимум до ноября 2021 года. В частности, правительство обяжет "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продавать "ГарПоку" электроэнергию для нужд населения в сентябре-октябре по ранее утвержденным заниженным ценам, соответственно, 150 грн/МВт·ч и 10 грн/МВт·ч.

"Гарантированный покупатель", в свою очередь, обязан будет осуществить продажу дополнительных объемов электроэнергии поставщикам универсальных услуг согласно действующим до принятия постановления договорам на сентябрь и октябрь 2021 года.

Напомним, что 28 июля Кабинет министров сохранил фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт·ч еще на месяц — до 1 сентября. Месяцем ранее действие тарифа было продлено, соответственно, до 1 августа.

До этого планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, заработает с августа. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт·ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт·ч, самый высокий — около 3,4 грн/кВт·ч для потребителей с объемами от 500 кВт·ч.

При этом еще в конце апреля Минэнерго заявляло о намерениях до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей. Кабмин тогда продлил действие этого режима, предполагающего сохранение тарифа на уровне 1,68 грн/кВт⋅час, до конца июня.

Также правительство отменило внедрение с 1 июня 2021 года нового варианта спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, предусматривающего продажу ресурса "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" напрямую поставщикам универсальных услуг, минуя ГП "Гарантированный покупатель".

При этом экспертное сообщество еще в апреле отмечало, что упомянутый тариф для населения будет лишь продлеваться в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!