Як планується переглядати тарифи на воду та електроенергію: у НКРЕКП розповіли деталі

В Україні планують планують підвищити тарифи на воду й розглядають різні варіанти перегляду ціни на електроенергію для споживачів. Про це повідомила Нацкомісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виданню "РБК-Україна".

У відомстві підтвердили, що в березні планують включити до порядку денного питання про перегляд тарифів на водопостачання та централізоване водовідведення.

"Необхідність зміни (підвищення) тарифів ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовлена зміною обсягів реалізації цих послуг та зростанням вартості окремих складових структури тарифів (електричної енергії, реагентів, пально-мастильних матеріалів тощо)", – заявили в Нацкомісії.

Зазначається, що наразі опрацьовують можливість підвищення в два етапи: перший буде навесні, а другий – з 1 липня.

Водночас в уряді працюють кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

"Один з варіантів передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інший – різні тарифи в залежності від обсягів споживання. Фінальне рішення щодо тарифів для населення ухвалюватиме уряд. І це планується після закінчення цього опалювального сезону", – пояснили в НКРЕКП.

Причиною перегляду тарифу називають актуальну ситуацію в енергосистемі країни, яка зазнала руйнувань внаслідок війни, й кризу в енергетичному секторі. У комісії додали, що вже зараз потрібно готуватися до наступного опалювального сезону і відновлювати знищене.

Також у НКРЕКП сказали про необхідність пошуку коштів на відновлення енергетики. У комісії вважають, що крім міжнародної допомоги, основним джерелом мають стати кошти, закладені в тариф на електроенергію для населення.

Зміна тарифів на комуналку: що відомо

Нагадаємо, що в липні 2022 року Верховна Рада прийняла законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Документ передбачає, що мораторій діятиме протягом всього часу воєнного стану в Україні та ще 6 місяців після його скасування.

Пізніше в ЗМІ почали активно обговорювати можливе підвищення тарифів на воду та електроенергію.

Ще з 1 січня 2023 року в Україні мали зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак за кілька днів до цього НКРЕКП скасувала це рішення і відправила відповідні проєкти на доопрацювання.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що тарифи на комунальні послуги можуть зрости після завершення опалювального сезону.

Нещодавно стало відомо, що Нацкомісія планує в березні провести відкрите слухання щодо встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення.

А у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо мораторію на тарифи на комуналку. Автори документа на період воєнного стану просять уряд встановити ціни на ЖКП для побутових споживачів на тому рівні, який застосовувався до 24 лютого 2022 року.