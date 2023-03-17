Как планируется пересматривать тарифы на воду и электроэнергию: в НКРЭКУ рассказали детали

В Украине планируют повысить тарифы на воду и рассматривают разные варианты пересмотра цены на электроэнергию для потребителей. Об этом сообщила Нацкомиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изданию "РБК-Украина".

В ведомстве подтвердили, что в марте планируют включить в повестку дня вопрос о пересмотре тарифов на водоснабжение и централизованный водоотвод.

"Необходимость изменения (повышения) тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловлена изменением объемов реализации этих услуг и ростом стоимости отдельных составляющих структуры тарифов (электрической энергии, реагентов, горюче-смазочных материалов и т.п.)", - заявили в Нацкомиссии.

Отмечается, что сейчас прорабатывается возможность повышения в два этапа: первый будет весной, а второй – с 1 июля.

В то же время в правительстве работают несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Один из вариантов предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другой – разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Финальное решение о тарифах для населения будет принимать правительство. И это планируется по окончании этого отопительного сезона", – пояснили в НКРЭКУ.

Причиной пересмотра тарифа называют актуальную ситуацию в энергосистеме страны, которая подверглась разрушениям в результате войны, и кризис в энергетическом секторе. В комиссии добавили, что уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и восстанавливать уничтоженное.

Также в НКРЭКУ сказали о необходимости поиска средств на восстановление энергетики. В комиссии считают, что кроме международной помощи основным источником должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию для населения.

Изменение тарифов на коммуналку: что известно

Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Документ предусматривает, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

Позже в СМИ начали активно обсуждать возможное повышение тарифов на воду и электроэнергию.

Еще с 1 января 2023 года в Украине должны были вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако за несколько дней до этого НКРЭКУ отменила это решение и отправила соответствующие проекты на доработку.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отмечал, что тарифы на коммунальные услуги могут возрасти после завершения отопительного сезона.

Недавно стало известно, что Нацкомиссия планирует в марте провести открытое слушание по установлению тарифов на водоснабжение и водоотвод.

А в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Кабинету министров касательно моратория на тарифы на коммуналку. Авторы документа на период военного положения просят правительство установить цены на ЖКУ для бытовых потребителей на уровне, который применялся до 24 февраля 2022 года.