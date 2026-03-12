Свириденко обсудила стратегию "Нафтогаза" с новым наблюдательным советом

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с новоизбранным наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины", чтобы обсудить ключевые задачи компании. Среди них – наращивание добычи газа, повышение капитализации группы, развитие международных партнерств и выполнение социальных обязательств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

Свириденко поблагодарила коллектив компании за преданную работу, особенно во время сложной зимней кампании.

Отдельно стороны обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Премьер подчеркнула важность активного привлечения государственной компании к этим планам, в частности, по обеспечению бесперебойной поставки газа общинам.

Также во время встречи было уделено внимание сохранению фиксированных цен на газ для населения. Государство будет и дальше оказывать соответствующую поддержку гражданам, в то же время для коммерческого сегмента продолжается постепенное движение в направлении либерализации цен.

Напомним, 2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.