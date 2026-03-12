Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Свириденко обсудила стратегию "Нафтогаза" с новым наблюдательным советом

Свириденко
Юлия Свириденко встретилась с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" / Юлия Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с новоизбранным наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины", чтобы обсудить ключевые задачи компании. Среди них – наращивание добычи газа, повышение капитализации группы, развитие международных партнерств и выполнение социальных обязательств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

Свириденко поблагодарила коллектив компании за преданную работу, особенно во время сложной зимней кампании.

Отдельно стороны обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Премьер подчеркнула важность активного привлечения государственной компании к этим планам, в частности, по обеспечению бесперебойной поставки газа общинам.

Также во время встречи было уделено внимание сохранению фиксированных цен на газ для населения. Государство будет и дальше оказывать соответствующую поддержку гражданам, в то же время для коммерческого сегмента продолжается постепенное движение в направлении либерализации цен.

Напомним, 2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

Автор:
Татьяна Гойденко